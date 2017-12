Virgo – Lunes 25 de diciembre 2017: Un sueño se realiza

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis desplazándose hacia Aries. Se inicia el tránsito directo del planeta Venus por el signo de Capricornio. Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Un buen ciclo para el amor pues felizmente resuelves una situación emocional que te había inquietado mucho en días pasados y ahora nuevamente estás en control de la relación, como te gusta a ti. El tránsito planetario de este lunes indica importantes transformaciones en tu forma de reaccionar ante las diferentes situaciones que se presenten. Hay gratas sorpresas en tu vida económica y te despiertas con una gran idea: ¡no debes dejarla pasar por alto! Lo que hagas está matizado con un toque de genialidad si aplicas tu voluntad para lograrlo. El impulso que necesitabas para poner tu propio negocio y echar adelante tus asuntos ha llegado con el tránsito directo de Saturno por tu elemento, ese gran maestro.



Amor

El amor está en todas partes y como hoy, lunes, tu carisma está muy acentuado y tu intuición en alza no te asombres si despiertas admiración en otras personas y atraes hacia ti miradas amorosas, apasionadas y coquetas.

Salud

Ten mucho cuidado con resbalones y caídas domésticas porque estás algo susceptible a los descuidos. Si vas a realizar algún arreglo en tu hogar toma las medidas preventivas adecuadas, protégete los ojos, la piel y también los oídos.

Trabajo

Has estado ansioso por rumores que llegaron a tus oídos en tu empresa. Si te inquietaba la posibilidad de un despido puedes estar tranquilo pues lo peor pasó. No obstante, no descuides tus planes para enfrentar contingencias o percances.

Dinero y fortuna

Cárgate de energías positivas en este día maravilloso y no dejes que una circunstancia desfavorable y momentánea te mate el entusiasmo en tu vida económica. Sigue tus planes, tus negocios van bien y debes continuarlos.