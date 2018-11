Virgo – Lunes 19 de noviembre de 2018: vivirás una ocasión divertida

Tendrás noticias de alguien que hacía tiempo no veías. Pondrás en perspectiva los diferentes problemas que has atravesado recientemente y te permitirá salir airosamente de los mismos.

Amor

Este fin de semana será muy excitante y si eres de los Virgo que está soltero o soltera pronto verás que el amor no era algo prohibido para ti. Si tienes pareja entrarás en una nueva etapa de mayor intimidad, pero recuerda que Mercurio, tu regente, está retrógrado así que evita discutir con tu pareja, amigos o parientes.

Salud

Trabajo

Estás en una disposición favorable para echar a andar los proyectos laborales que tengas asignados. Si buscas empleo este es un buen ciclo para empezar tus gestiones y si tienes un trabajo estable, cuídalo y no hagas ninguna chapucería.

Dinero y fortuna



Deberás arreglar cuanto antes tus asuntos legales pendientes y no dejar nada a la casualidad, sobre todo si has contraído deudas grandes con compañías de préstamos o bancos. No es el momento de buscarse líos con empresas poderosas.