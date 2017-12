Virgo – Lunes 18 de diciembre 2017: Lo que te preocupa tanto se va a solucionar

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el último novilunio del año entre los signos de Sagitario y Capricornio. Los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Podrías estar preocupándote demasiado por una situación que no vale la pena. Antes de pensar que todo está perdido, o lanzarte a tomar malas decisiones, analiza bien lo que has escuchado, pon a funcionar tu intuición, y sé realista. Verás cómo las cosas no son tan graves como parecen y contrario a lo que temiste inicialmente, ahora todo fluye mejor que antes. Todo dependerá de tu actitud ante las circunstancias y la forma inteligente y habilidosa que las resuelvas.



Amor

Estás entrando en el ciclo del novilunio, Virgo, no te dejes llevar por impulsos de celos o de ideas posesivas pues pondrías en peligro tu relación actual o una potencial. Si estás soltero, o soltera, este es un buen día para tratar de encontrar tu media naranja. Si tienes pareja, disfrútala con frescura y alegría.

Salud

Mejoras mucho en tus condiciones actuales de salud si has estado padeciendo de problemas asociados con los nervios, o insomnio. Tu biorritmo astral adquiere un nivel estabilizador que te permitirá descansar mejor. Marcha según tu cuerpo te vayan reclamando sus necesidades.

Trabajo

Te van a ofrecer algo que debes pensar muy bien. Aunque es un tiempo adecuado para intentar algo diferente en tu vida laboral, una actividad nueva o una posición a la cual no te habías atrevido aspirar pensando no estar calificado para la misma, si tienes reservas, no te lances aún ya que Mercurio, tu regente, aún está retrógrado.

Dinero y fortuna

No se ven problemas serios con el dinero. Hay buenas influencias ambientales rodeando tu sector de la economía y si te aplicas diligentemente a sacarle el mejor partido a las oportunidades que se te van a presentar podrás aumentar tus ingresos y recursos.



