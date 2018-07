Virgo – Lunes 16 de julio de 2018: ocurrirá una ocasión divertida

El paso de la Luna por tu signo consolida una relación sentimental que estaba inestable Finalmente conseguirás el empleo que has estado buscando y para el cual te has venido preparando mentalmente todo este tiempo.

Amor

Un viaje inesperado te pone en el camino del romance. Esto es excelente para los solteros, pero si tienes pareja no dejes que una coquetería sea mal interpretada y te busque problemas en tu relación actual. Cuida lo que tienes y no habrá problemas.

Salud

Trabajo



Tu disposición de servicio y capacidad laboral serán las claves de tu éxito en este día. No te impacientes cuando tus compañeros no hagan las cosas como tú las harías, no olvides que no todos comparten tu visión de la vida y del trabajo.