Virgo – Lunes 10 de septiembre de 2018: un ciclo de cumpleaños imprevisible

Respira tranquilo. El tránsito largo planetario de este lunes es lo que más necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas lo que siente tu corazón. No te dejes llevar por apariencias ni por ideas pesimistas sino más bien mira las intenciones, lo que esa persona tiene para ti. Una vez que hayas tomado una resolución, no des un paso atrás, siempre ve hacia adelante.

Amor

Salud

Trabajo



Continúa tranquilo trabajando como hasta ahora y no te perturbes. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar. Tu posición laboral es sólida y no debes darle lugar al desasosiego.