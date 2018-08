Virgo – Jueves 9 de agosto de 2018: te sentirás muy inspirado en el amor

Cuidado con gentes que pueden tentarte a que hagas algo incorrecto o no muy claro legalmente. Recuerda que tu regente, Mercurio, está retrógrado y cuando ocurre ese tránsito planetario es menester ser muy cuidadoso con lo que se hace o dice.

Amor

Salud

En este período astral del mes de agosto mejoras mucho de salud si has tenido dificultades de índole respiratoria. Asimismo te sientes fortalecido y con mejor disposición para aplicar regímenes nuevos de alimentación o estilos de vida que sean mucho más sanos.

Trabajo

Puedes estar tenso en horas de la mañana y sentirte agobiado ante la posibilidad de perder el empleo que ahora tienes. No te dejes impresionar por esos pensamientos negativos porque te causarías daño y no resolverías nada concreto en tu trabajo.

Dinero y fortuna



Hay dinero y fortuna en el ambiente, pero no te apresures a gastarlo si lo recibes de forma inesperada porque no te conviene exagerar en nada. En estos momentos te hace falta mantener el control de tu presupuesto para no envolverte en deudas.