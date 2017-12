Virgo – Jueves 7 de diciembre 2017: Surgirá una gran oportunidad

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo y acaba de ocurrir una cuadratura del planeta Marte. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.



Recuerda que durante este período lo más importante consiste en no adelantarte a los acontecimientos, sino más bien observar cómo se desarrolla todo a tu alrededor, Virgo. El trabajo doméstico y todo el relacionado con tu casa están bien auspiciados y resultarán gratificantes. Te sentirás inspirado al hacer arreglos en tu residencia, cortar la hierba, pintar, componer algún desperfecto y pasarlo bien en familia. Puede haber un ingreso extra, no esperado, y esto te alegrará el día. Cuidado con correr a comprar algo inmediatamente pues no te conviene gastar mucho hoy.



Amor

La influencia de la Luna asociada al tránsito de Venus atrae hacia ti el romance, la aventura y la posibilidad de un encuentro con alguien que no te interesaba mucho antes, pero que ahora, te enloquecerá. Deja a un lado los deseos posesivos y disfruta más tu vida.

Salud

Si eres de los Virgo que padece de problemas asociados con la digestión este ciclo deberás extremar tus precauciones pues tiendes a estar muy sensible a cualquier tipo de comida que no esté bien preparada. Evita los alimentos precocinados o que vienen envueltos y preparados cargados de aditivos y sustancias artificiales.

Trabajo

La agenda de este período es el trabajo duro y constante al mejor estilo de tu laborioso signo Virgo. Con tu voluntad y actuando de manera determinada podrás sacar adelante tus asuntos y recuperar el prestigio que podrías haber perdido por causa de ciertos errores pasados. Ahora estás bien encauzado.

Dinero y fortuna

No te asustes ante la perspectiva de un viaje inesperado porque aunque te parezca sorpresivo y debas incurrir en algunos gastos no previstos te darás cuenta como al final resulta productivo y obtienes buenas ganancias y aumentos en tu economía antes que termine el año actual.

Es un buen día para mostrar tus sentimientos