Virgo – Jueves 5 de julio del 2018: el tránsito lunar de hoy te inspira en el amor

No obstante, la vida te está enseñando muchas cosas, y una de ellas es la lección de la paciencia, y sobre todo aprender siempre a tomar a los demás como son, y no como quisiéramos que fuesen, Virgo. Esa actitud te ganará amigos, y al mismo tiempo, te evitará muchos dolores de cabeza, sobre todo en el amor y tus relaciones personales.

Amor

Salud

Los extremos son los peligrosos. Una alimentación balanceada no tiene por qué ser aburrida sino divertida y colorida. Es importante que te nutras adecuadamente, sin exageración, muchas veces comiendo menos, vivimos más. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de alimentos que consumimos.

Trabajo

Dinero y fortuna



Hay quienes no serían capaces de robarte un solo centavo, son honestos y ni siquiera les pasa por la mente un robo, pero ¡suelen hacer algo peor pues no se dan cuenta! Son esas personas que piensan lo merecen todo, o te interrumpen a toda hora y te piden servicios y favores que en aras de la amistad luego se convierten en problemas porque al no dejarte tiempo para que tú puedas buscarte tus ingresos, aunque no se den cuenta, te están robando.