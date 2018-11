Virgo – Jueves 29 de noviembre de 2018: Luna en tu signo, sensibilidad

Estás en medio del tránsito de la Luna por tu signo y te sientes algo excitable y un poco ansioso, Virgo. Quizás estés demasiado ocupado y te olvides de hacer una llamada telefónica o ponerte en comunicación con alguien amado. No descuides ese aspecto fundamental de tu vida sentimental porque podrías poner en peligro una amistad.

Abre bien los ojos pues quien menos piensas está pensando en ti y considerando una relación. Un viaje inesperado te colocará en el camino de la recuperación económica y laboral. Tu futuro amoroso está hoy frente a tus ojos si no tienes pareja, y si la tienes, es tiempo de intensidad en la intimidad, algo intenso ocurrirá.

Amor

Querrás decir en un día lo que no dijiste en un mes, pero no importa, lo importante es que lo hagas y con el corazón en la mano y tu sinceridad característica en todo momento. Sin embargo, no pierdas de vista que tu regente Mercurio aún está retrógrado, la impulsividad, a la hora de hablar, puede ayudarte o perjudicarte.