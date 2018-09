Virgo – Jueves 27 de septiembre de 2018: atiende esa importante corazonada

Amor Las preocupaciones materiales tienden a causar dolores de cabeza, pero el amor reanima con vivificantes colores. Por eso, el que comienza a “amar menos” ya no ama porque el amor no se mide.

Salud Recuerda que existen muchos trastornos menores que si no se atienden se complican. No ignores los cambios en tu piel pues muchas veces son señales importantes para el dermatólogo o el médico en general.

Dinero y fortuna Aunque hayas tenido una mala experiencia con cierto socio comercial, relacionado con tu dinero, no dejes que la misma te amargue la vida ni te impida continuar tus esfuerzos. Aplica lo aprendido y no pierdas la confianza en tus gestiones.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: moderada a alta.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la inspiración que estás recibiendo para actuar con decisión y no continuar posponiendo ciertas resoluciones personales.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Virgo: querer hacerlo todo a tu manera aunque sepas que no da resultados.

¿Qué debo evitar?: las actitudes autosuficientes.

Frase del día: las personas genuinas y naturales que no pretenden ser lo que no son nunca harán el ridículo.