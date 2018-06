Virgo – Jueves 21 de junio del 2018: comprendes mejor dónde está tu corazón

En este día del solsticio planta bien tus pies sobre la tierra, Virgo. Confía más en tu trabajo y tus posibilidades reales que en otra cosa, y así no sufrirás decepciones. Si cuentas con terceras personas, promesas y palabras ajenas para resolver tus problemas podrías verte envuelto en serias dificultades.

Los problemas, desencantos, fiascos y desilusiones sentimentales pasadas ya no te importan porque encuentras nuevos alicientes y una persona maravillosa. Tu palabra puede ser demasiado crítica. Si algo no te gusta en tu pareja no se lo digas enseguida y trata de ponerte en su lugar, o sea, practicar la empatía.