Virgo – Jueves 18 de enero 2018: El amor llama a tu corazón

Noticiero astrológico: La Luna está en Acuario, que es un signo del elemento aire. Estamos bajo los efectos del primer novilunio del año y todos los planetas están directos, menos el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Hay cambios inspiradores que te ayudarán a concentrarte mejor en tus asuntos económicos y laborales. Cuidado, Virgo, andas algo insensible y puedes herir con tus palabras. Una persona imprudente dice algo en el peor momento y esto causa una situación embarazosa. No te asocies con ella y todo saldrá bien. Se presentan contradicciones pues en horas de la mañana podrías recibir noticias de alguien que no es muy agradable en tus recuerdos así que haz un aparte en tu mente y no dejes que te estropee el día ahora que están llegando buenas vibraciones energéticas a tu vida.



Amor

Muchas veces estropeas tu felicidad presente por estar trayendo situaciones pasadas o comentar con tu pareja algo que ya pasó. No te conviene en lo absoluto hacer esas cosas, menos en este día porque causarías celos y tensiones emocionales.



Salud

¡Aún estás a tiempo! Es un día adecuado para practicar ejercicios físicos y echar adelante tus planes de salud que te propusiste al principio de año y aún no los has realizado. Si aún sigues sin adelgazar o fumando no te desalientes porque tú tienes toda la voluntad del mundo si te lo propones. Nunca es tarde para recapacitar.

Trabajo

Prepárate para una jornada laboral productiva e intensa durante estos días que se avecinan pronto. Esta noche ve temprano a la cama y descansa lo suficiente para que así estés en óptimas condiciones físicas y mentales el próximo fin de semana.

Dinero y fortuna

No malgastes tu dinero ni derroches tus recursos pues lo que hayas ahorrado te será muy útil en pocos días y podrás darle mejor uso. En este ciclo hay muchas sorpresas, y tu vida económica está en un proceso de crecimiento. El éxito te está rondando.



Se potencializa tu habilidad para el entendimiento