Virgo – Jueves 14 de junio del 2018: mantén un tono receptivo en estos momentos

Si has tenido una pelea con tu pareja y continúas en una posición intransigente complicarías una situación que si se resuelve hoy, con una plática sincera y llena de entendimiento, será mejor. Nunca olvides que la vida es muy corta, y lo único que tenemos es nuestro tiempo, si no lo vivimos a plenitud estamos perdiendo la vida.

Amor

Salud

Trabajo



No permitas que una sugestión o apariencia te cause desazón o temor en tu empleo pues no hay nada peor que estar siempre pensando que vamos a tener problemas o dificultades. Hay una buena onda, Virgo, y no se ven augurios malos en tu horóscopo. Confía más en tus corazonadas.