Virgo – Jueves 13 de diciembre de 2018: tiempo de alegría sentimental y amor

Para lograr el éxito todo lo que precisas es tomar buenas decisiones y alejarte de personas conflictivas o chismosas que todo lo complican. Con tu habitual actitud laboriosa, servicial y analítica, típica de Virgo, todo lo transformas a tu favor. Este será un día estupendo en el que aún las situaciones más complicadas comienzan a brillar de forma positiva dentro de tu horóscopo. No te agobies por lo que ahora no tienes en tus manos ya que en pocos días lo tendrás.

Dinero y fortuna

No es el ciclo de las ganancias espectaculares, pero tampoco se auguran pérdidas y esto es buena noticia ya que la balanza se está inclinando favorablemente hacia ti. No te impacientes si algo tarda en llegar, las circunstancias son propicias aunque no te lo parezca.