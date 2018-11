Virgo en noviembre de 2018: un cambio notable en tu situación actual

Lo que pensaste era un imposible se convierte en realidad en tu vida amorosa y hasta existe la posibilidad de un matrimonio o de una unión libre con una persona que reúne todas las condiciones para convertirse en tu pareja. No obstante, después del 16 con tu regente, retrógrado, las cosas cambian y posiblemente haya algunas demoras en ciertas gestiones, pero que felizmente se podrán resolver si en ningún momento pierdes la confianza en ti mismo y en tus potencialidades, que son muchas, Virgo.

Amor En el caso de los solteros es un mes tranquilo, una etapa de reflexión y análisis en la que te propones a ti mismo cambiar la dinámica que está llevando tu vida amorosa. Si tienes pareja estable la primera quincena todo fluirá sobre ruedas, pero en la segunda estás algo susceptible y debes tener cuidado para no decir algo que pueda herir, inconscientemente, a esa persona amada.

Salud Con un poco más de cuidado de tu parte, una buena alimentación y el equilibrio de tus actividades de forma adecuada mantendrás tu salud y no tendrás que acudir al médico más de lo indicado para efectuarte tus evaluaciones correspondientes.

Trabajo

No habrá dificultades si haces las cosas a tiempo y no dejas para última hora lo que debes hacer cada día. Tienes muchos ojos puestos sobre ti y hay muchas personas tratando de encontrarte defectos. No te inquietes por eso, haz tu trabajo y punto. Si lo que buscas en un nuevo empleo u ocupación las perspectivas son muy buenas durante los primeros diez días de noviembre.