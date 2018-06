Virgo en junio del 2018: un mes ideal para reconsiderar muchas cosas

Si escuchas tu ser interno y no te dejas envolver por cuestiones ajenas a tus intereses todo te saldrá mejor. Una noticia de cambio te rodea. Si has solicitado un empleo o estás esperando un trabajo extra estás en el camino correcto. Hay movimientos astrológicos propicios a partir de este ciclo actual y tu situación laboral se volverá más estable.

Dinero y fortuna

Estás lleno de ideas fecundas, pero si no te organizas bien y las pones a funcionar de una manera directa no verás resultados concretos. No esperes por terceras personas para resolver tus problemas económicos, enfréntalas tú directamente y tendrás un mes de junio lleno de prosperidad.