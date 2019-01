Virgo en enero de 2019: comienzas el año con cambios impactantes en tu realidad

Es impactante el movimiento planetario que hay durante este mes de enero en tu signo Virgo ya que ahora estarás viviendo lo que se llama el "encuentro inevitable", algo que pensaste no iba a suceder, pero sucede. Lo singular del mismo es la connotación sentimental que implica sobre todo alrededor del eclipse solar y posteriormente del plenilunio del 21 con la Luna de fuego del lobo en eclipse en el elemento fuego. Un mes muy apasionado en el que vas a descubrir facetas íntimas, hasta ahora poco exploradas por ti.

Amor

Debido al movimiento de tu regente, Mercurio, en este mes de eclipses, tiendes a estar algo indiscreto, Virgo. Guarda tus palabras duras para un adversario y no para las personas que te quieren porque este mes estás en un tono sarcástico y lo que dices puede ser dañino en tu relación. No abras la boca sin pensar antes tus palabras y si notas que las respuestas no son lo que esperas, antes de juzgar, analízate como tú sabes hacer, precisamente sigue el lema de tu signo "yo analizo".