Virgo en agosto de 2018: inicias tu ciclo de cumpleaños con nuevas ideas y proyectos

Amor Aunque te enteres de algo que no te guste del todo, tus reacciones sentimentales de este mes de cumpleaños estarán tocadas por la sensibilidad y la cordura y te maravillas de la forma tan apacible en que canalizas las energías, Virgo

Salud Si has tenido dificultades a la hora de dormir posiblemente estés atravesando un período de preocupaciones e inquietudes. No te pongas a pensar en algo feo ni negativo antes de irte a la cama pues solamente agravarías el insomnio.

Trabajo

Termina concretamente lo que has comenzado y te sentirás mejor. No es conveniente que te pongas a estar posponiendo tus responsabilidades pues si no las acometes de frente tendrás unas semanas con un enorme cúmulo de trabajos pendientes.