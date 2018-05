Virgo – Domingo 6 de mayo del 2018: descubres una buena razón para tus proyectos

Abre los ojos, Virgo. Es hora de hacer lo que tienes pensado. El amor no espera, y tu arrojo y temeridad darán resultados. La persona que te interesa está aguardando por ti, que des ese primer paso que la anime a confirmar sus sentimientos hacia ti así que no vaciles. Tu personalidad es encantadora cuando te lo propones, y cautivas un corazón que parecía duro de doblegar.

Amor

Salud



No te recetes tú mismo. Podrías estar cometiendo algún error. Si te has sentido mal recientemente no inventes nada. Escucha tu organismo, cambia tu régimen y si lo crees necesario consulta tu médico, pero no ensayes nada raro en este día.