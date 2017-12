Virgo – Domingo 24 de diciembre 2017: Intensa vida social

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis. Urano, regente de Acuario, sigue retrógrado en tránsito por el signo de Aries, y el planetoide Ceres lo hace por Leo. Todos los demás planetas están directos.

Estarás ocupado con cuestiones rutinarias y deberás poner mucho orden en tus asuntos para no diluirte en papeleos burocráticos y actividades que consumen tiempo y no te dejan libre las horas necesarias para realizar bien tu trabajo. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía y a salir bien de un encuentro embarazoso con una persona del pasado. En cuestiones del amor siempre has sido muy razonable, pero una cosa es ser tolerante y otra dejarte manipular o abusar por otros. Si lo que te propone tu pareja o tu relación no está funcionando, es hora de hablar claro y demandar lo justo.



publicidad

Amor

Ahora que ya estás bajo los efluvios directos de tu regente, el planeta Mercurio, te sentirás con un sentido de confianza y seguridad muy grande en tu relación amorosa. Las dudas, sospechas y temores pasarán todas al olvido. Lo que te parecía distante o difícil de conseguir empieza a cobrar forma en tu vida diaria.

Salud

Algunos problemas asociados con las vías digestivas se pueden resolver con un cambio de hábitos en la alimentación. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás.

Trabajo

Estás en medio de una situación laboral interesante porque posiblemente te propongan un cambio o traslado que implique moverte de tu ciudad y hacer algo diferente, pero que dentro de muy poco tiempo te dará magníficos resultados.

Dinero y fortuna

Se estimula tu imaginación te viene a la memoria un amigo distante que una vez te propuso un magnífico negocio. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas y hasta la posibilidad de un viaje.