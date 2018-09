Virgo – Domingo 23 de septiembre de 2018: comienzas tu ”nuevo año de vida”

Escucharás una singular proposición que te asombrará ya que no pensabas esa persona te iba a confesar semejante cosa. Ahora se precisan más que nunca tus dotes de consejero y tu ayuda emocional. En cuestiones de dinero dale una oportunidad al azar y si te inspira jugar un número en la lotería, asistir a un casino o participar en algún juego de mesa hazlo enseguida porque las corazonadas no tienen explicación, pero muchas veces nos conducen al éxito y en tu caso generalmente es así sobre todo ahora que inicias tu nuevo año de vida, o sea, el que comienza cuando tu ciclo de cumpleaños termina.

Dinero y fortuna El dinero que no llegaba ahora empieza a correr. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Ya no eres tan iluso a la hora de empezar un negocio.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: mediano a moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las corazonadas e intuiciones que no puedes explicar y te impelen a comunicarte con alguien ausente que hace mucho no ves.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Virgo: insistir en algo que sabes de antemano que no funciona, perdiendo tiempo que podrías emplear en lo que realmente vale la pena.

¿Qué debo evitar?: una tendencia a exigir demasiado de los demás.

Frase del día: cuando el amor llama no hay obstáculos, muros ni prisiones, todo es posible para un corazón enamorado.