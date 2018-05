Virgo – Domingo 20 de mayo del 2018: un toque intuitivo en tu vida sentimental

Amor

Es hora de apartar más tiempo para disfrutar tu intimidad sin interferencias ajenas. Hay algunas personas entrometidas tratando de complicar tu relación y debes mantenerlas al margen. No des entrada en tu círculo íntimo a las personas murmuradoras y enredadoras.

Salud



Si te has propuesto bajar de peso y no sabes cómo no te atormentes. Una reducción gradual de alimentos grasosos de origen animal, dulces, carnes rojas y azúcares combinados con ejercicios y un aumento de la ingestión de frutas, legumbres y granos enteros te ayudará en tu objetivo.