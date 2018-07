Virgo – Domingo 15 de julio de 2018: nuevos intereses y alicientes sentimentales

Abre bien tus ojos y oídos para todo lo que veas y escuches en este día porque si has tenido problemas económicos o personales verás cómo se inicia un ciclo de soluciones y todo lo que te inquietaba pasa a un segundo plano.

Si estás sin pareja y te preocupa esa situación es hora de actuar para no dejar pasar una cita de amor o una oportunidad de encuentro sentimental. Llama por teléfono, manda un correo, cultiva esa nueva amistad y posiblemente haya gratas sorpresas. El impacto de la Luna en tu signo Virgo te envuelve con un halo romántico y seductor.

Amor



Has estado algo preocupado por situaciones fuera de tu control en el plano sentimental. En estos próximos días habrá situaciones en las que podrás conocer diferentes personas, si estás soltero, pero si tienes una relación ten cuidado, no causes escenas de celos por malas interpretaciones.