Virgo – Domingo 13 de mayo del 2018: tu regente en tránsito consolida tu situación actual

Consigues lo que estabas esperando ya que estás en el medio de un proceso de evaluación sistemática de todo lo que te rodea, Virgo. Este es un ciclo importante para revisar la forma en que estás conduciendo tu relación, como dispones tu tiempo libre y si te conviene continuar con una amistad que a todas luces no es sincera contigo. Toma acción, no te desvíes de tus metas, pero tampoco dejes que la intolerancia te impida actuar con mayor flexibilidad. El amor te depara gratas sorpresas ahora que tu regente, el planeta Mercurio, acaba de moverse a tu elemento tierra. También surgen situaciones inesperadas en tus asuntos económicos que pueden darte dinero en poco tiempo.

Salud Bueno para los que padecen de problemas circulatorios o de várices en las piernas porque la influencia del tránsito de Mercurio, tu regente, en este domingo es muy positiva en ese sentido, pero si estás en un tratamiento médico intensivo no te vayas a descuidar.

Trabajo Tus negocios prosperan y mejorarán aún más en la medida que no te desanimes y actúes con la decisión característica de tu signo Virgo especialmente si tienes algún negocio por cuenta propia y en estos días ha disminuido tu entrada de dinero.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: mediano a moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tránsito de tu regente, Mercurio, a tu elemento tierra que contribuye a que tus decisiones y reacciones sean más concretas y sólidas.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Virgo: descuidar mis contactos sociales y laborales, no revisar los mensajes importantes que tengo en mi computadora.

¿Qué debo evitar?: priorizar lo que no es relevante descuidando lo que sí es importante.

Frase del día: no corras demasiado tratando de llegar primero en la carrera de la vida, podrías resbalar y caerte.