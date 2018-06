Virgo – Domingo 10 de junio del 2018: recuperas un espacio que habías perdido

Amor

Este es el momento de la acción diferente, la toma de conciencia en un nuevo derrotero. No hay nada mejor que vivir en el presente sin traer a colación nada triste del pasado. La influencia de Venus en el tránsito que está ocurriendo despertará en ti nuevas inquietudes sentimentales.

Salud

Proponte tener una semana laboral tranquila sin permitir que los pequeños contratiempos que se presentan en tus actividades cotidianas alteren tu metabolismo. Es menester darle su lugar a las cosas y no preocuparte por cuestiones insignificantes.

Trabajo



Te propondrán una posición que puede intimidarte inicialmente. Acepta el reto con responsabilidad, no vaciles porque si temes entonces estarías perdiendo una buena oportunidad y la vida crece cuando sabemos actuar con decisión, no se ha escrito nada de los pusilánimes o timoratos. Afortunadamente tú, Virgo, no eres así, por tanto ¡adelante, a conquistar la cima!