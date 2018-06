Virgo – Domingo 1 de julio del 2018: una motivación diferente en tu vida amorosa

La Luna de este domingo al irse moviendo a tu signo opuesto excita tu intuición e imaginación y contribuye a que tengas iniciativas e ideas brillantes, pero deberás ser muy prudente antes de lanzarte a algo para lo cual no estás preparado emocional o profesionalmente. Por supuesto, no debes rechazar nada que implique un desarrollo futuro, pero antes de hacerlo analiza bien las ventajas y desventajas para no precipitarte en algo que luego no resulte como esperabas.