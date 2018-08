Un amor platónico, muchos bikinis, Lady Di y otras revelaciones de esta vieja foto de Harry en la escuela

Recorte de Halle Berry

En el centro de la pared y sobre un tapiz estampado con elefantes, Harry puso un recorte de una fotografía de Halle Berry. La actriz había sido 'Chica Bond' un año antes en 'Otro día para morir', la vigésima película de James Bond. La escritora Angela Levin, en su biografía 'Harry: A Biography of a Prince', apunta que Halle Berry "se parece notablemente a Meghan Markle". A la actriz pareció hacerle gracia puesto que el 29 de comentó en la red social Twitter: "Ok #PrinceHarry, I see you! 🤣".

Fotografía de Lady Di

En un lugar destacado de su escritorio Harry colocó una fotografía de su madre. Según la biografía de Angela Levin, ese retrato forma parte "posiblemente de la última sesión de fotos que le hizo Mario Testino (el famoso fotógrafo) antes de que ella falleciera".

Fotografía de una modelo

A la izquierda sobre la pared cuelga una foto de la modelo Caprice Bourret, la californiana fue icono de la marca Wonderbra. Junto a esa imagen, se aprecia una insignia de Radio X, una emisora londinense especializada en rock indie.

No es una botella de agua cualquiera

Sobre el escritorio hay una botella de agua mineral Duchy Originals, marca de productos orgánicos que creó el padre de Harry, el príncipe Carlos, en los años 90 y cuyo logo es el blasón del ducado de Cornualles. Por encima de ella, se aprecia un cepillo de dientes eléctrico.

Cosas de niño

Junto a las fotos de modelos, se puede apreciar un dibujo con trazo infantil y una hoja con algunas anotaciones escritas por un niño.

Admirador de Mario Testino

Sobre la cómoda, Harry tenía un libro de retratos del fotógrafo peruano Mario Testino. El volumen recoge imágenes en primer plano de Naomi Campbell, Kate Moss o Gwyneth Paltrow, entre otras estampas de las celebridades de entonces. Una computadora portátil descansa sobre el ejemplar.

Muebles deteriorados

Eton es un colegio de elite pero en el cuarto de Harry se pueden apreciar pocos lujos. Además, los muebles que usó el príncipe presentan un estado algo deteriorado: la madera del borde del escritorio está muy gastada y a uno de los cajones de la cómoda le falta un tirador.

Fotos de recuerdo

En la pared cuelga también la bandera de Inglaterra y algunas fotos personales. En una de ellas, Harry posa junto al príncipe Carlos y algunos miembros del club de polo Highrove. En la imagen también se aprecia un desodorante de la marca 'Lynx' (denominación con la que se conoce a la marca del grupo Unilever 'Axe' en Reino Unido).