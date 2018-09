¿Todos los hombres son infieles? Lili Estefan lo afirmó y esto es lo que la ciencia dice al respecto

En la entrevista, difundida en El Gordo y La Flaca, Lili dijo sobre la infidelidad: “Yo siempre he sido mucho de la familia, y veía a la familia tan fragmentada, tan afectada y digo: ‘¡Todos los hombres hacen esto (son infieles)!”.



La Flaca continuó: “Y ahora le ha tocado a él pasar por esto públicamente, es el día de hoy que no ha podido recuperarse. O sea, le cuesta trabajo porque esto se hizo público y no es que me sintiera culpable, pero al final sé que un paparazzi le hace esto porque él se casó con una figura pública”.