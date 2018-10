"¿Te puedo pagar con el cuerpo?": sorprendida Chiquis Rivera con esta propuesta de su exnovio

La cantante y empresaria Chiquis Rivera y su expareja, el productor musical Ángel del Villar, hicieron gala de los robustos lazos de amistad que aún conservan durante la segunda parte del podcast 'Puro Pa’DELante'. Casi al finalizar ella le preguntó cuánto le pagaría por mes, si volvieran a trabajar juntos, y él le replicó: "¿Te puedo pagar con el cuerpo?".

A dos años de haber puesto fin a su relación de casi cinco años, lo cierto es que ambos se sienten en la libertad de cantarse sus verdades a la cara y también echar bromas sobre lo que fue su pasado. En ese escenario fue que surgió la discusión sobre el salario, pues la conductora del podcast, Rubí Molina, le preguntó a Chiquis que si regresaría a trabajar con Del Villar. La hija mayor de Jenni Rivera quiso saber cuánto le pagaría el productor al mes cuando recibió la propuesta que no incluia dinero.

"Ay, este hombre. Ay Dios", exclamó Chiquis mientras que con una mano se soplaba la cara y con la otra manejaba la botella de la cual tomaría agua poco después. Del Villar, con picardía, intentó convencerla de los beneficios de pagarle con el cuerpo: "Tú sabes que te conviene. Es un buen salario. Y es un precio que no tiene alcance. Tú sabes muy bien que no tiene alcance", bromeó.

Quedó claro que tras su ruptura ambos han sanado las heridas que se provocaron mientras estuvieron juntos. Chiquis reveló que una vez le "entró el diablo" cuando descubrió unos mensajes de texto entre Ángel del Villar y una supuesta modelo y él, no lo negó. En armonía, contaron que la razón de su ruptura fue mezclar "nuestra relación y el negocio".

Al despegar con éxito la carrera de Chiquis, ella tuvo que comenzar a viajar mucho, haciendo imposible para Del Villar seguir junto a la intérprete de 'Horas Extras'. "Gracias a Dios me empezó a ir muy bien en mi carrera... y a él no le gustó... Dijo 'yo quiero una mujer que esté en mi casa y que me ayude a mi", recordó la actual prometida del cantante Lorenzo Méndez, sin que su ex la desmintiera.

Durante la relación, Del Villar le entregó no uno, sino varios anillos de compromiso a Chiquis, quien alegó que cada vez que él se portaba mal, le regalaba uno. Rompieron antes de concretar su paso por el altar y en broma la intérprete de 'Entre botellas' espetó: "El me dijo, 'el día que aprendas a hacer tortillas de harina, me caso contigo'. Y nunca aprendí".

En otros temas, la empresaria de 33 años recalcó lo importante que es Del Villar no solo en su carrera, sino en su vida. Dijo que durante su reciente pleito con Claudia Galván, exesposa de Lorenzo Méndez, ella terminó metiendo al productor musical en la conversación.

Según dijo, un día le comentó a Lorenzo Méndez, que contrario a su exesposa, "Ángel nunca nos ha dado problemas, nunca ha salido a decir esto y lo otro y esta persona sí". Otro punto que celebró fue que los hijos de él, "me aman, me quieren mucho, Thanks God! (gracias a Dios)".

Por último, Rubí Molina, conductora de 'Puro Pa’DELante', le preguntó a Chiquis si tenía una frase clave en su vida. "Sí", respondió la cantante para acto seguido mencionar que siempre, hasta en sus conciertos, expresa que "con Dios todo y el Él nada".

"¿Y quién te enseñó esa frase?", preguntó Del Villar.