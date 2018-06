Tauro – Viernes 8 de junio del 2018: un descubrimiento en tu mundo sentimental

Harás algo diferente, no esperes y olvida con una sonrisa a quien te hirió alguna vez ¡no hay mejor lección para ese tipo de gentes que tu indiferencia! Recogerás mañana lo que siembres hoy, hazlo todo sin esperar nada en cambio y recibirás mucho más de lo que pensabas.

Amor



Está comenzando una nueva y feliz etapa en tu vida sentimental que no debe empañarse con sombras tristes ni recuerdos traumáticos del pasado. No traigas a colación situaciones con tus parejas anteriores ni provoques escenas de celos en tu relación amorosa actual. Simplemente, no te conviene.