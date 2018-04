Tauro – Viernes 27 de abril del 2018: un fin de semana alegre en tu ciclo de cumpleaños

Con el tránsito de la Luna en un signo que comparte tu regente en este ciclo de cumpleaños deberás hacer acopio de tu experiencia y diplomacia para no responder con un exabrupto a un compañero de trabajo que te tiene harto o a un vecino molesto. Paciencia y empatía, es todo lo que necesitas en estos momentos tan importantes para tu vida laboral y social, taurano.

Amor

No te impacientes, deja que cada cosa caiga por su peso. El clima amoroso que te envuelve trae alegría y felicidad a tu vida, pero recuerda que muchas veces, sin darte cuenta, has echado a perder una relación por apresurarte a la hora del amor.

Salud

Existe una hipersensibilidad cutánea en este día y debes cuidar lo que aplicas a tu piel porque su capacidad de absorción está muy elevada. No vayas a ponerte cualquier producto sin haber leído previamente sus contraindicaciones y avisos.

Trabajo

No es día para estar pensando en el trabajo y consumir tus energías en algo que no vale la pena. Lo importante es concentrarte en tus asuntos familiares, dejar a un lado esas inquietudes laborales y disfrutar este viernes feliz de amor con los tuyos.

Dinero y fortuna

Si te lamentas porque el dinero no te rinde y no puedes comprar todo lo que deseas, hay buenas noticias para ti ya que empiezas un ciclo diferente en el que entiendes mejor tus posibilidades y sabes cómo administrar tu economía. Recibirás un ingreso inesperado muy pronto.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad sensible de comprender las motivaciones ajenas.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Tauro: dar consejos que no te han pedido.

¿Qué debo evitar?: hablar u opinar cuando nadie me ha pedido ni mi opinión ni mi consejo.