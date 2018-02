Tauro – Viernes 16 de febrero 2018: estás empezando un nuevo camino sentimental

Noticiero astrológico: la Luna está en Piscis y todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que está retrógrado. Tu regente el planeta Venus sigue directo en tránsito por Piscis.

Hoy comienza ya oficialmente el año nuevo chino, el año del perro de tierra. Este período astral en tu signo Tauro está transcurriendo como un verdadero regalo cósmico. Para ti este es un momento de mucha importancia debido al tránsito lunar existente, tanto en tu paisaje sentimental como laboral. Se inicia un ciclo lleno de posibilidades donde tu intuición se afina y descubres cosas ocultas. Es el momento de las decisiones importantes, la rebeldía en el amor y la aventura osada. Te atreverás a realizar lo que hasta ahora considerabas prohibido, arriesgado o tabú. Empieza para ti una temporada intensa en tu realidad amorosa y tu intimidad sexual.



Frase del día: después del verbo amar, el segundo más hermoso es servir, hoy practicaré el arte de amar, y servir.

Amor



Una feliz combinación de factores te va a colocar en el camino correcto y dentro de muy pocos días estarás viviendo una excitante aventura amorosa que te permitirá disfrutar íntegramente de tu vida pasional. Abre los ojos, el romance te rodea.



Los enamorados del tarot: ¿qué significa esta carta? En esta ocasión veremos qué significa que te salga la carta de los amantes o los enamorados en tu lectura del tarot. Esta pareja conforma la carta número seis, dentro de los 22 Arcanos Mayores de la baraja. Lo primero que salta a colación con la carta de los enamorados es la clara alusión a Adán y Eva. En su representación más popular, como lo es en la baraja de Rider Waite, pero también en su gran mayoría, se ve a la pareja desnuda en el paraíso, uno frente al otro. Hay un árbol detrás de ella donde está la serpiente. Los amantes están siendo vistos y protegidos desde el cielo no por Dios sino por uno de los ángeles, que se piensa que sería el arcángel Rafael, relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación, la cual es necesaria evidentemente para una sana relación, algo central en la interpretación de esta carta. La capa morada del angel simboliza la realeza, un símbolo de cuán importante la comunicación es. El Sol brilla con fuerza sobre los amantes, brindándoles calidez y seguridad. El suelo es verde y fértil, que sugiere no sólo vida, sino prosperidad y felicidad. La serpiente simboliza, como en la historia bíblica, las tentaciones que le llegan al ser humano y la eventual caída de gracia por rendirnos ante ellas. Atrás del hombre hay otro árbol en llamas, que representa la pasión que siente él. Curiosamente, son 12 flamas, que representan cada uno de los signos del Zodiaco, nuestro símbolo de tiempo y eternidad. Los amantes básicamente es una carta que se inclina hacia el amor y el romance, como podríamos suponer, pero también sobre completarse y el alcanzar la paz. Habla de una unión armónica de opuestos para lograr un todo. Es la pareja como una entidad, llena de afecto y compromiso. Sin embargo, esta carta también se puede interpretar como que hay que elegir entre varias opciones, que se necesita orientación sobre alguna decisión en nuestras vidas. Hay que dejar claras las prioridades y volver a evaluar las cosas en las que creemos para seguir adelante por el camino que creamos es el mejor. En cuanto al amor o una relación, los amantes simbolizan la pasión y sexualidad entre las dos personas. Representa la armonía y compromiso mutuo de juntarse, confiar en el otro y luchar para superar los obstáculos que se nos presenten. Ese 'bond' o unión puede ser muy fuerte e íntimo, pero también hay que reforzarlo depende de la tirada. Los Enamorados también hablan de una fuerte conexión sexual entre ellos que va más allá de la gratificación instantánea o la lujuria del momento. Marca un deseo y pasión profundos que existe entre dos seres. La atracción física está ahí y es fuerte, pero también lo es el anhelo de intimidad con otra persona. Si la persona está soltera y no se trata de encontrar a su enamorado, la carta puede también representar la consolidación de tus propios valores, de tu sistema de creencia y principios. Es decir, que estás consciente de que primero debes amarte a ti mismo y sabes muy bien cuál es tu identidad, filosofía, valores y valor ante la vida. Como todo el resto de las cartas del tarot, si en la tirada te sale invertida, también tiene otro significado. No necesariamente será negativo, pero ahí nos denota una falta de equilibrio y armonía. Que estamos indecisos y confundidos ante algo, una opción ante nosotros, que puede ser la pareja misma. La carta de los amantes invertida habla de que estamos pasando por un período de dudas y cuestionamientos. No tiene que ver necesariamente con que queramos poner fin a una relación, sino puede ser que la rutina nos ha abordado, o estamos teniendo muchos conflictos sea con nuestro amor o con nosotros mismos en nuestro interior. Invertidos, los amantes denotan que nuestras indecisiones nos están aturdiendo. Puede ser que nuestro comportamiento con nosotros mismos o con nuestra pareja se esté volviendo un tanto destructiva o inmadura, que tal vez esté dominada por adicciones románticas, sexuales o dañiñas que nos causan conflictos con todo y todos. ¡Cuidado! La carta de los amantes / enamorados también tiene su propio significado de acuerdo a la posición en su tirada. Si habla de trabajo, es algo positivo, ya que puede denotar algún aumento, buenas ventas, la posibilidad de abrir algún negocio pero también que viene alguna fuerte decisión que tomar en ese aspecto. Casualmente si la carta nos salió en algo relacionado a la salud, simboliza que podríamos tener algún desgaste físico, y eso es porque el amor es exhaustivo, te cansa. Por eso mismo, hay que prestar particular atención a nuestra dieta y hacer ejercicios para nuestro bienestar. Si tu tirada es de tres cartas y te salieron los amantes en la posición del pasado, puede representar que hay un viejo amor (no necesariamente carnal, sino también alguien que te amó mucho, como tus padres) que está marcando tu pauta actual, o si estás casado, la confirmación de que esa unión está definiendo tu identidad ahora. Si los amantes te salen en el presente, puede ser que estás en un ambiente amoroso y comprometido, y depende si eres soltero o no, que estás a gusto contigo mismo, te quieres por lo que eres, o que tú y tu pareja están unidos e influyéndose el uno en el otro. Si la carta te salió en alguna posición del futuro, no necesariamente significa que llegará el amor a tu vida (aunque sí es una opción) pero debemos recalcar que la carta de los enamorados también simboliza una indecisión ante algún camino a tomar; es decir, que puede venir un periodo de dudas sobre qué hacer con nuestra vida y nuestra relación. Finalmente, si la carta de los amantes te salió en la posición final de tu lectura, o la del "resultado", son excelentes noticias normalmente, ya que simboliza que sí habrán cosas satisfactorias en tu cuestionamiento o dilema, pero no sin antes haber pasado por una elección de por medio. O sea, que estarás tomando la decisión correcta. Por ejemplo, si preguntaste si vas a encontrar el amor o te vas a casar, el resultado sería afirmativo, pero no sin antes haber pasado por una fuerte opción o decisión. Tal vez decidir entre dos personas, o mudarte de casa, trabajo o ciudad para encontrar esa persona... Eso sí, son buenas noticias.

Salud



Podrás superar cualquier crisis con la fuerza radiante de tu voluntad si te han diagnosticando alguna dolencia crónica como diabetes, problemas cardíacos o algo similar. Después que pasen los primeros momentos te recuperarás muy bien.

Trabajo



Puedes sentirte tentado a envolverte en negocios que no están muy claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente.

Dinero y fortuna



Está llegando la hora de un cambio, una actitud diferente ante tu economía. Vende lo que no necesitas, sácale un mayor partido a tus talentos y no regales tu tiempo. Con ligeras modificaciones en tu presupuesto obtendrás mucho más.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este viernes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad de escuchar y atender a los demás.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Tauro: olvidar un asunto importante, una reunión o cita.

¿Qué debo evitar?: los atolondramientos, dejarlo todo en la memoria, olvidar mi agenda.

Predicción de pareja para hoy viernes



La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer, Escorpión o Piscis.

La relación más tensa: evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua (Tauro, Virgo, Capricornio así como Cáncer, Escorpión y Piscis).

Si estás soltero o soltera: se acerca un fin de semana con muchas posibilidades de encuentros inesperados.