Tauro – Viernes 10 de agosto de 2018: das pasos firmes en un bello camino sentimental

Este es un ciclo de aprendizaje emocional para ti, taurano, con la energía de tu regente, Venus, directo, en el signo de Libra. ¿Una gestión no sale como esperas? Conviértela en un acierto con tu toque personal. Aprovecha tus contactos sociales para iniciar una diligencia económica que puede darte dinero en poco tiempo, pero no seas muy insistente para no dar la impresión de estar muy necesitado.