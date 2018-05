Tauro – Viernes 1 de junio del 2018: con este nuevo mes comienzas una nueva vida

Es posible que debido a la acción de Venus y la Luna en conjunto, uno en Cáncer y la otra en el signo opuesto, se cree cierta onda de desbalance emocional en tu vida, taurano. Si la nostalgia te invade y te sientes algo gris o entristecido no dejes que esas emociones depresivas te impidan disfrutar la felicidad.

Amor

Si hubo separaciones, este mes de junio será el tiempo de los arreglos. Ahora estás viviendo una etapa de reconciliación y no debes echarla a perder trayendo al presente algo ocurrido en el pasado. Lo que causó disgustos debe ser olvidado y si te has propuesto ser feliz debes hacer todo lo posible para lograrlo.

Salud

Surgirán inconvenientes si te recetas a ti mismo medicamentos siguiendo consejos de personas que no son médicos y no tienen ninguna autoridad para hacerlo. Muchos problemas físicos tienen su causa en un régimen de salud inadecuado.

Trabajo

Ahora se consolida tu posición laboral y podrás mejorarla gracias a tu buena disposición, taurano. No te asustes por rumores de un despido o cesantía pues en estos momentos, afortunadamente, no existe para ti ningún vaticinio de esa índole.

Dinero y fortuna



No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues hoy aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. No confíes tanto en los juegos de azar porque en ellos no se encuentra la solución de tus problemas financieros. Te maravillarás de todo lo bueno que ocurrirá en este mes de junio que está comenzando hoy.