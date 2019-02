Tauro – Sábado 9 de febrero de 2019: la Luna en Aries aumenta tu entusiasmo

Noticiero astrológico: la Luna está en el signo de Aries y mañana empieza el importante tránsito de Mercurio por Piscis, directo. No hay planetas retrógrados y le vibración numerológica de este sábado es el cinco. Tu regente, el planeta Venus, está en Capricornio.

Se mueven resortes íntimos que te ayudarán en todo. En este sábado surgen distracciones que tienden a alejarte de tus metas. Si has tenido algún disgusto con tu pareja, no tomes tus problemas a la ligera porque podrías comprometer tu relación amorosa. Un análisis superficial no te llevará a ningún lado.