Tauro – Sábado 7 de julio de 2018: la Luna en tu signo aumenta tu intuición

Has estado esperando por lo que ahora llega con el buen efluvio cósmico de la Luna en tránsito por tu signo taurano este fin de semana. Es tiempo de desenvolvimiento económico, cambios importantes de situación y nuevas perspectivas. No te desalientes por nada. Lo que aparentemente no funciona se resolverá de una manera expedita y rápida en los próximos días.