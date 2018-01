Tauro – Sábado 6 de enero 2018: Se cancela una cita, pero te conviene

Noticiero astrológico: Hoy sábado la Luna sigue en tránsito por el signo de Virgo. El planetoide Ceres es el único astro que está aún retrógrado, todos los demás planetas están directos.

Si esperabas algún dinero, cheque, pago o remuneración y no te llega a tiempo no te inquietes. Concéntrate en los detalles y no pases por alto un cumpleaños o un aniversario importante en tu vida amorosa. Tus atenciones serán muy bien recibidas y solidificarán tu relación. El tiempo que dediques a poner al día tus asuntos laborales se probará muy beneficioso. Si te sientes con deseos de quedarte un tiempo extra para organizarte, sigue esos impulsos. La acción de Urano, tu regente, directo, favorece la creatividad.



Amor

Este es un momento de sorpresas donde algunas personas, que hasta ahora han sido muy cumplidas en todo, no siguen sus promesas y dicen cosas que te hacen dudar de la veracidad de sus intenciones. Tal vez debas cancelar una cita esta noche. De ser así, no te agobies. Cada cosa en su tiempo y lo que ahora te suceda en el amor, te convendrá después.

Salud

En estos días y durante el fin de semana estás muy sensible en cuestiones de salud debido al tránsito planetario actual y la Luna en tu elemento, tierra. No tomes medicamentos que otros han tomado para mejorar condiciones similares a las tuyas sin consultar con tu médico. Cada organismo reacciona de manera diferente.

Trabajo

La influencia de tu regente, Venus, directo, te ayudará a lograr éxito en tu trabajo, pero deberás poner una buena dosis de paciencia de tu parte para no dejarte vencer por los primeros contratiempos en un revés laboral temporal o los comentarios insidiosos de alguien conflictivo.

Dinero y fortuna

Mantén una actitud receptiva que te ayude a aplicar tus conocimientos y experiencias aprovechando las oportunidades que se presenten. Si tu intuición te inspira a lanzarte a un juego de azar, no dejes de hacerlo porque ahora estás entrando en un ciclo de desenvolvimiento económico.



