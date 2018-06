Tauro – Sábado 30 de junio del 2018: el inicio del nuevo mes traerá nuevas ilusiones

Estos días finales de junio estarás reevaluando y recapitulando muchas cosas en tu vida, taurano. Haz lo tuyo, ayuda a los demás, por supuesto, pero no exageradamente porque entonces no te dejarían vivir tu vida y podrían hacer peligrar tu estabilidad amorosa. Sigue tus metas, no te apartes de ellas, y lograrás tus propósitos.