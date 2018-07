Tauro – Sábado 28 de julio de 2018: un toque de amor dentro de tu vida familiar

Ciertas situaciones fuera de tu control te han causado demoras en tus planes, inclusive algún dinero que no te llegó o una persona que incumplió su promesa. Lo más importante es que podrás resolver de una manera adecuada lo que tienes en mente, e inclusive, sacar adelante un proyecto económico que ha estado semi paralizado por no contar con los recursos suficientes.

No obstante, el impacto del eclipse ocurrido ayer convierte este sábado en un día imprevisible, algo inestable lo cual podría causarte inquietudes y ansiedades. Tómalo todo con la paciencia taurana que te caracteriza.

Amor

Conocerás personas muy interesantes. Si no tienes compromiso o pareja estable entonces explora lo desconocido, pero si estás en medio de una relación mucho cuidado con las locuras o con causar malos entendidos que perjudiquen una relación.

Salud

Si estabas en un proceso de desintoxicación o luchando por vencer algún mal hábito de salud, o bajar de peso, ahora lo conseguirás. Recuerda que no es fácil dejar de fumar, por ejemplo, pero con voluntad y tesón y sobre todo adquiriendo conciencia del gran beneficio que tendrá para tu salud el hacerlo, lo lograrás.

Trabajo



Si hace tiempo que no te tomas vacaciones ve planeando desde ahora tu próximo período de descanso desconectándote de todo a tu alrededor ya que lo necesitas pues últimamente tu carga de trabajo ha sido muy intensa. No hay nada negativo que no se pueda superar.