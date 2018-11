Tauro – Sábado 24 de noviembre de 2018: la Luna en un signo de aire excita tu imaginación

En el amor la influencia de Venus, directo, crea un tono muy tranquilo y disfrutarás un buen fin de semana si no te dejas arrastrar a situaciones conflictivas por estarle prestando atención a personas enredadoras y manipuladoras. Tus preocupaciones de salud pueden estarte agobiando innecesariamente.

Si continúas temeroso acude al médico y sal de dudas, pero tranquilízate y no te dejes sugestionar por gentes hipocondríacas. En cuanto a tu vida laboral no te muevas de donde estás y sácale el mayor provecho a tu tiempo en tu empleo actual porque las cosas a tu alrededor están un poco revueltas.

Amor

Es el tiempo de ceder e impedir que una simple decisión se convierta en un conflicto. Las pequeñeces pueden arruinar la felicidad. No es un día para discutir ni pelear sino para arreglar un problema sentimental con un beso o una caricia.

Salud

Trabajo



Continúa por el camino que siempre has transitado. Estás sembrando para recoger después y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias prometedoras.