Tauro – Sábado 23 de diciembre 2017: La espera amorosa termina

Noticiero astrológico: Ya el planeta Mercurio transita directo y la Luna está en Piscis. Ahora solamente Urano y el planeta enano Ceres continúan retrógrados.

Utiliza esta energía planetaria para organizarte bien pues este fin de semana tendrás muchas actividades que realizar y posiblemente poco tiempo para hacer cosas pendientes. Aunque hoy te tome tiempo extra resolviendo tus asuntos, no te desalientes. Esas horas que le robes al sueño en este día serán tu pasaporte de éxito en todo lo que hagas a partir de estos momentos en tu vida amorosa y social.

Amor

Durante esta etapa astral sal de casa, disfruta de la vida y verás como quedan atrás muchos momentos difíciles. Si tu relación terminó y estás atravesando una etapa de nostalgias o tristezas es hora ya de sacudir esa negatividad y enfrentar tu destino resueltamente.

Salud

No pospongas más una visita al dentista pues tu temor podría causarte una complicación. No olvides que una boca mal atendida provoca otros trastornos en el organismo y no se trata solamente de una cuestión estética sino de salud. Una caries dentaria, tratada a tiempo, tiene solución.

Trabajo

Hoy se favorece la búsqueda y obtención de empleo para ti si estás sin trabajo y necesitas empezar a laborar cuanto antes. Tu vida asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes no solo mejorarás tu situación sino ganarás más.



Dinero y fortuna

Cierta persona está a punto de darte un dinero que te debe hace tiempo. Este sábado puede convertirse de repente en un día muy afortunado en los negocios si te dejas llevar por esas intuiciones y corazonadas que ahora te están llegando.



