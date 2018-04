Tauro – Sábado 21 de abril del 2018: te sentirás emocionado con un gesto sensible

Con este movimiento lunar en tu ciclo de cumpleaños que acaba de comenzar, Tauro, adquieres madurez para tomar buenas decisiones en tu vida sentimental. No obstante, si dices lo primero que te viene a los labios sin tomar en consideración el alcance de tus palabras podrías estar causando pena a quien no lo merece.

Amor



No es correcto herir a quien bien te ama. Después lamentarías tu imprudencia y falta de sensibilidad y tú no tienes ese tipo de naturaleza, sino más bien eres compasivo y amoroso. Recuerda que lo que digas será impactante pues las palabras, una vez pronunciadas, ya no se pueden retirar. Habla de amor, no de otras cosas y disfruta al máximo este ciclo que empieza hoy.