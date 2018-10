Tauro – Sábado 20 de octubre de 2018: se avecina un fin de semana muy sensible

Los movimientos retrógrados, en tu caso, no traerán nada negativo sino más bien una onda de reflexión y sensibilidad que aunada a tu estupenda intuición te ayudarán a recuperar terreno perdido. Un aviso: dedica más calidad de tiempo a esa persona amada.

Amor



Si no estás junto a tu pareja el tiempo que debes es hora de revisar tus horarios y trazarte planes para que no haya tantas dilaciones o demoras entre una cosa y la otra. El amor se riega diariamente como una plantita delicada y no debes dejarlo marchitar, taurano.