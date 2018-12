Tauro – Sábado 1 de diciembre de 2018: el tránsito de tu regente Venus atrae el amor

Amor

El inicio del mes de diciembre llega con un tono reflexivo a tu vida, taurano. Si alguien se alejó de tu vida pretextando otros motivos, como que no puedes darle hijos o que se siente confundido, debes darle su tiempo y no insistir porque el amor no se impone, surge con espontaneidad y libertad en cada cual. Usa tu intuición cuando inicies esa nueva relación, pero no permitas que un recuerdo triste te impida disfrutar lo que ahora la vida te va a presentar.