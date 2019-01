Tauro – Miércoles 9 de enero de 2019: se avecinan días de ternura y amor

No te amilanes ni achiques ante las dificultades porque tú puedes erguirte fuertemente y salir victorioso de cualquier reto que se presente, taurano. No te calles cuando desees expresar los sentimientos más profundos que se anidan en tu corazón. Sin embargo, es menester que seas prudente al señalar algún defecto o criticar a una persona que está cerca de ti.

Escogiendo tus palabras no tendrás dificultad alguna. Si te guías por tu sentido común y experiencia lo que digas será bien recibido y mejor interpretado en el plano sentimental pues eres un signo zodiacal empático y siempre puedes ponerte en el lugar de los demás.



Salud

Tu salud en general depende mucho de lo que comes. No hay excusas para alimentarse mal cuando siempre puedes tener una merienda sabrosa y nutritiva con frutas o alimentos que realmente te nutran y no te engorden sin alimentarte.