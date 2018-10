Tauro – Miércoles 31 de octubre de 2018: evita las digresiones, actúa decididamente

Es muy probable que te sientas atraído hacia una persona que te proporciona una estabilidad económica y te encuentras en un tono dubitativo. No hay nada malo en tal relación a menos que te dejes influir por comentarios de personas negativas. El amor y la seguridad material no tienen por qué entrar en conflicto, taurano.

Amor

Prepara las condiciones para una escapada de contenido romántico, taurano. Estamos en la fase cuarto menguante de la Luna y con este aspecto entre el Sol y la Luna todo se conmociona en tu entorno, taurano. Tu vida amorosa adquiere un dinamismo diferente, lleno de grandes posibilidades. Lo mejor es que quien no te conviene se aleja definitivamente de ti.

Salud

Es importante que cuides tu salud y no hagas disparates saliendo a la intemperie sin abrigarte adecuadamente pues ahora estás en un tono receptivo y cualquier falta de atención de tu parte podría causarte dificultades particularmente si padeces de trastornos respiratorios. Un aviso importante: cuida más tu higiene bucal pues estás predispuesto a sufrir de la llamada caries dentaria.

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una interacción con una persona muy inteligente que no dejes desestimar pues se trata de alguien sensato y prudente.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Tauro: criticar a los demás con poco tacto.

¿Qué debo evitar?: las actitudes inflexibles, no ceder cuando sabes que no tienes razón.