Tauro – Miércoles 30 de mayo del 2018: algo nuevo surge en tu horizonte emocional

Para ti, Tauro, esta etapa final del mes de mayo servirá para que pases balance en todo lo que has logrado, y lo que aún te falta para alcanzar las metas que te has propuesto tanto en tu vida sentimental, como social y económica. Superas los errores del pasado. Te enteras de algo que te llena de alegría.

Amor

Salud

Durante este período estás muy sensible, taurano. Evita los insecticidas, el cloro y las sustancias irritantes porque tu sistema inmunológico podría afectarse y causarte irritaciones, las cuales a su vez, dañarían tus bronquios y se reflejarían en problemas respiratorios y también de la piel.

Trabajo



No te lances a una actividad arriesgada para ti en la que te ofrezcan más dinero y responsabilidades sin estar seguro que puedes asumirla porque podrías cometer un grave error, sobre todo si dejas tu empleo actual para irte a otro poco seguro pues durante este período se te van a acercar personas exageradas que no tienen bien plantados los pies sobre la tierra y prometen lo que no pueden cumplir.