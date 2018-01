Tauro – Miércoles 3 de enero 2018: Termina una situación confusa

Noticiero astrológico: La Luna se mueve en el signo de Leo. El único planeta que está retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres, en tránsito por Leo, todos los demás siguen directos.

Una retirada a tiempo es señal de inteligencia cuando existe el conocimiento de que seguir o insistir en una causa perdida se vuelve destructivo, desalentador y roba energía, vitalidad y alegría. Cuando algo no funciona y los intentos han resultado fallidos, la incompatibilidad de intereses es demasiado alta y surgen verdaderos abismos emocionales entre las personas es mejor trazar una línea divisoria muy clara: no puedes ser mi amante, trata de ser mi amigo, no puedes ser un buen amigo, entonces cada cual por su lado.



Amor

Hoy se acentúan tus deseos y se intensifican tus posibilidades de reconciliación y convivir felizmente junto a la persona amada. Aprovecha este entusiasmo y decídete, da el paso esperado, no prolongues más el disfrute de tu dicha.

Salud

Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no arrojarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien. No descuides tu alimentación, descanso, y sueño.

Trabajo

Puedes haber comenzado un tipo diferente de actividad o cierta responsabilidad que te tenga algo preocupado si no conoces bien sus mecanismos. No te angusties porque en pocos días los habrás dominado totalmente. Eso siempre sucede cuando hay algo nuevo que realizar.

Dinero y fortuna

Pueden surgir algunos inconvenientes y demoras a la hora de cobrar un dinero atrasado, pero no te exasperes ni irrites porque con esa actitud inmadura no resolverías ningún problema, usa tu inteligencia y obra con discreción taurana.