Tauro – Miércoles 27 de junio del 2018: comienza para ti una nueva vida

Posiblemente estés algo enojado con una persona que te interesa y te pudo haber dejado plantado o esperando en una cita romántica. Contrólate, antes de juzgar, atiende lo que dice. Tienes muchos ojos puestos sobre ti. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades.

Así neutralizarás las vibraciones negativas de personas envidiosas que no soportan tus éxitos. Inclusive hay un toque afortunado en el azar acompañado de una sorpresa agradable. Este miércoles promete mucho en el amor. No gastes tu energía con gentes que no valen la pena, te deprimen y te arrastran a su negatividad.