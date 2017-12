Tauro – Miércoles 27 de diciembre 2017: El amor y la fortuna te están dando vueltas

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries. Los planetas Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Estás iniciando una etapa intensa dentro de tu vida afectiva, taurano, que se acentuará según se acerque el nuevo año 2018. Aprovecha bien esta influencia de tu regente Venus directo en el tránsito planetario iniciado recientemente puesto que durante este ciclo lo que quieras realizar lo podrás sacar adelante. Se consolida una relación que estaba medio fría o distante. Concentra tu atención en tu casa, tu propiedad, los bienes que tienes y procura eliminar o regalar lo que está estorbando, ocupando espacio y robándote tiempo que podrías emplear mejor en otra cosa. El amor y la fortuna te dan vueltas en este ciclo, pero debes cuidar más tu salud puesto que estás algo impetuoso y temerario haciendo cosas que podrían causarte malestares, taurano.



publicidad

Amor

Este es un tiempo de dicha, pero recuerda que la felicidad está más en nuestra actitud y reacciones a la vida que en las propias circunstancias existentes. Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no corras detrás de él o ella pues no tiene sentido. El amor no se puede negociar, ni los sentimientos tampoco. Deja al tiempo determinar el curso de los próximos acontecimientos.

Salud

Estás vibrando armónicamente a nivel planetario y tu cuerpo reacciona a esa buena energía con un derroche de salud. Te sientes mucho mejor de los trastornos sufridos en el pasado, particularmente los de índole nerviosa ocasionados por el estrés y la tensión nerviosa propia de estos días pasados.

Trabajo

Procura mantenerte centrado durante todo este día en tu trabajo y las actividades que estás realizando. Hay distracciones ambientales y si no te concentras en tus responsabilidades laborales estás inclinado a cometer errores en tu empleo durante estos últimos días del año actual 2017.

Dinero y fortuna

Evita los gastos excesivos en invitaciones colectivas a restaurantes o compras lujosas pues el dinero que ahora malgastas te será necesario dentro de unos días para comprar un equipo muy útil al cual le sacarás provecho y ganancias durante los primeos dias del próximo año 2018.